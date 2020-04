Informationen zum Online-Seminar

In diesem Online-Seminar erhalten Sie eine fundierte Einführung in die Anwendung des SCID-5-PD. Zu Beginn wird Ihnen zunächst ein Überblick über die Grundlagen zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen und den Bezug zum SCID-5-CV gegeben. Neben den theoretischen Grundlagen lernen Sie mehr über den Aufbau der beiden Testbestandteile und die psychometrischen Eigenschaften. Außerdem erwartet Sie eine detaillierte Besprechung der Durchführung des Verfahrens sowie der Beurteilung der Patientenantworten. Darüber hinaus steigen Sie ein in die Auswertung des Interviews und die Interpretation der Ergebnisse. Nicht zuletzt bleibt ausreichend Zeit zur Beantwortung Ihrer praktischen Fragen. Abschließend haben Sie direkt die Möglichkeit, Ihr erworbenes Wissen in einem Quiz auf die Probe zu stellen.

Die Inhalte im Überblick



Grundlagen zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen

Bezug zum SCID-5-CV

Aufbau der zwei Testbestandteile: Fragebogen und Interview

Psychometrische Eigenschaften des Verfahrens

Durchführung des Verfahrens und Beurteilung der Patientenantworten

Auswertung des Interviews und Interpretation der Ergebnisse

Fragerunde

Nächster Termin:

16. Juni 2020

Melden Sie sich jetzt an!

Sie sind an dem Live-Termin verhindert? Kein Problem - wir zeichnen die Einheit für Sie auf! Melden Sie sich einfach ganz normal an, teilen Sie uns im Kommentarfeld mit, dass Sie an der Aufzeichnung interessiert sind und dann senden wir Ihnen den Link und alle weiteren Informationen im Nachgang zu.