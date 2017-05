In Bern werden neben den Kernthemen von Hogrefe, Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie, auch die Bereiche Pflege, Gesundheitswesen und Medizin betreut. Derzeit sind 2500 Fach-, Sach- und Lehrbücher lieferbar, jährlich kommen etwa 250 Neuerscheinungen hinzu. Über 40 Zeitschriften für Wissenschaft und Praxis decken alle Themenbereiche des Verlags ab. Eine Besonderheit des Programms sind etwa 1000 psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen, mit Beratungsangeboten, Seminaren und spezifischen elektronischen Lösungen.

Der Hogrefe Verlag, Bern, wurde 1927 als Verlag Hans Huber von dem gleichnamigen Inhaber gegründet, mit den Programmschwerpunkten Medizin, Psychiatrie und auch Psychologie. Auch eine Buchhandlung gehörte zum Unternehmen. 1984 wurde das Unternehmen an Hogrefe Verlag in Göttingen verkauft und in den folgenden 30 Jahren unter dem Namen Verlag Hans Huber weiterentwickelt. Im Jahr 2015 erfolgte im Rahmen eines großen Markenprojektes der inzwischen in 13 Ländern mit eigenen Standorten aktiven Hogrefe Verlagsgruppe die Fokussierung auf die Marke Hogrefe. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Umbenennung und Weiterentwicklung des Schweizer Standortes unter dem Namen Hogrefe.