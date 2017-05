Editora Hogrefe, Lda. ist der neue Name des bisherigen Verlagsbereichs für psychologische Tests von CEGOC. Dieser Verlagsbereich besteht seit 30 Jahren und ist mit derzeit 250 lieferbaren Tests der führende Anbieter für psychologische Testverfahren in Portugal.



Das Unternehmen arbeitet eng zusammen mit den führenden Wissenschaftlern und Entwicklern psychologischer Testverfahren in Portugal und ist auch anerkannter und wichtigster Lizenzpartner für ausländische Verlage in diesem Bereich.