TEA Ediciones ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Veröffentlichung von psychologischen Tests in spanischer Sprache. Seit seiner Gründung in Madrid vor 60 Jahren spielt TEA mit seinen Veröffentlichungen eine wichtige Rolle in der spanischen Psychologie, sowohl für die Forschung als auch für die Anwendung. Der Katalog enthält über 400 verschiedene Produkte.

Neben Tests spanischer Autoren veröffentlicht TEA Ediciones ausländische Verfahren, für den spanischen Markt übersetzt, angepasst und normiert, und auch Verfahren, die von den eigenen Psychologen der internen Forschungs- & Entwicklungs-Abteilung erstellt werden.



Im Zusammenhang mit den eigentlichen Testveröffentlichung bietet TEA Ediciones eine Vielzahl von Dienstleistung an. Neben fachlicher Beratung, psychometrischen Studien, Seminaren und Informationsveranstaltungen, auch Test-Anwendungen und einen Testauswertungs-Service. Für die digitale Testanwendung, Scoring und Reporting bietet TEA Ediciones ein leistungsfähiges und innovatives Online-System und andere digitale Services an.



Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Madrid. Daneben hat TEA Ediciones regionale Niederlassungen in Barcelona, Bilbao, Sevilla und Zaragoza. Über ein Netzwerk von 17 internationalen Vertriebspartnern bietet TEA Ediciones seine Testverfahren in allen spanischsprachigen Ländern an.