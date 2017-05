Hogrefe - Testcentrum ist ein führender Verlag psychologischer Testverfahren und begleitender Literatur in der Tschechischen Republik. Derzeit können unsere Kunden aus mehr als 60 Tests und Publikationen wählen; ein Produktsortiment, welches jedes Jahr anwächst. Unsere Testverfahren werden in Zusammenarbeit mit führenden nationalen und internationalen Universitäten und spezialisierten Institutionen entwickelt.

Der Schwerpunkt von Hogrefe - Testcentrum ist es, Kunden hochqualitative psychometrische Tests zur Verfügung zu stellen. Unsere Auswahl ist äußerst divers mit einem Portfolio aus den unterschiedlichsten Gebieten, darunter Intelligenz und Entwicklung (IDS, WISC-III, WAIS-III, etc.), Neuropsychologie (BVRT, WCST, etc.) und Persönlichkeitsfragebögen (LMI, BIP, NEO-PI-3, etc.). Fachpublikationen wie DSM-5 oder A Comprehensive System von J.E. Exner vervollständigen unser Publikationsprogramm, welches auch slowakische Titel beinhaltet. Zusätzlich zu unserem Produktangebot bieten wir Schulungen und hochspezialisierte Kurse an, um unseren Kunden die Anwendung und den Einsatz psychologischer Testverfahren näher zu bringen.