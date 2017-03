Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Wir beschäftigen uns täglich mit der brasilianischen Diversität und schätzen den engen Kontakt zu unseren Kunden, Partnern und Klienten. Zusammen mit unserem großen Netzwerk an Händlern, die in jedem Bundesstaat und jeder großen Stadt Brasiliens ansässig sind, optimieren wir die Verfügbarkeit unseres Produktangebots vor Ort.

Unser Testportfolio umfasst psychologische Verfahren wie d2 und WMT-2 sowie DIA-X (Pfister) und WZT (Wartegg). Darüber hinaus importieren wir Instrumente wie die Rorschach®- und Zulliger-Tafeln.

Als Teil der Hogrefe Verlagsgruppe erweitern wir unsere verlegerischen Tätigkeiten, um internationale Testverfahren wie die SON-Testfamilie. Seit 2015 bieten wir auch in Brasilien das Hogrefe Testsystem 5 (HTS-5) an, welches die tägliche Praxis der brasilianischen Psychologen und Wissenschaftler erleichtert.