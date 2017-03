Hogrefe als Arbeitgeber

Mit derzeit 170 Mitarbeitern arbeitet der Hogrefe Verlag in Göttingen an zwei Standorten. Das Stammhaus befindet sich im Göttinger Ostviertel in der Merkelstrasse 3. Unser Logistikzentrum liegt ganz in der Nähe der Autobahn A7 in der Herbert-Quandt-Straße 4.

Unsere Mitarbeiter in Göttingen tragen mit ihren Ideen, ihrer Kompetenz und Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Damit das auch so bleibt und sie ihre Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können, bieten wir ein motivierendes Arbeitsumfeld: