Berufsfelder

Lektorat

Zu den Hauptaufgaben unserer Lektoren gehört die Auswahl geeigneter Manuskripte für das Verlagsprogramm sowie deren redaktionelle Betreuung im engen Austausch mit den Autoren. Auf zahlreichen Fachkongressen spüren sie Themen und Trends auf und akquirieren somit neue Projekte für unser vielfältiges wissenschaftliches Buchprogramm. Ein besonderer Schwerpunkt bei Hogrefe liegt in der Entwicklung und Erstellung psychologischer Testverfahren. Unsere Lektoren entscheiden gemeinsam mit der Herstellung über die Buchgestaltung und stimmen Werbe- und Marketingmaßnahmen mit der Werbeabteilung ab. Neben den klassischen Lektoratstätigkeiten wie Lesen, Prüfen und Redigieren stehen unsere Lektoren auch für individuelle Fragestellungen unserer Testkunden zur Verfügung. Aufgrund der speziellen inhaltlichen Anforderungen bringen unsere Lektoren fundierte Fachkenntnisse aus Studium und Wissenschaft mit. Somit arbeiten im Lektorat neben Diplom-Psychologen auch Mediziner und Germanisten. Die verlagstechnische Ausbildung erhalten unsere Nachwuchskräfte im Lektorat in der Regel über ein zweijähriges Trainee-Programm.

Herstellung

Unsere Hersteller sorgen dafür, dass aus Buch- und Test- und Zeitschriftenmanuskripten fertige Produkte entstehen, die sowohl im Direktvertrieb als auch über den Buchhandel sowie über unsere Testzentrale verkauft werden. In ihren Verantwortungsbereich fällt die Koordination des gesamten Produktionprozesses. Sie sind erster Ansprechpartner bzw. Auftraggeber für Dienstleister wie Typografen, Designer, Druck- und Satzbetriebe und das druckverarbeitende Gewerbe wie Druckereien. Unsere Hersteller beschäftigen sich darüber hinaus auch mit der Vor- und Nachkalkulation unserer Produkte. Neben den technischen Kenntnissen ist daher kaufmännisches Wissen von großer Bedeutung.

Vertrieb

Unsere Vertriebsabteilung ist zuständig für die Vereinbarung der Konditionen mit dem Handel. Zur Förderung des Verkaufs unserer Titel arbeitet die Vertriebsabteilung eng mit den Kollegen aus der Werbeabteilung zusammen, mit der spezielle Marketingmaßnahmen gemeinsam entwickelt werden. Unsere Mitarbeiter im Vertrieb haben in der Regel eine kaufmännische Grundausbildung absolviert. Oftmals bringen sie bereits spezielle Vertriebskenntnisse aus Buchhandel und Verlag mit.

Logistik und Auslieferung

Unser Logistikzentrum sorgt dafür, dass alle Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Unsere Mitarbeiter in der Versandabteilung sorgen neben der Warenannahme und sachgerechten Lagerung für die Zusammenstellung von Lieferungen, das Verpacken und Versenden von unseren Waren an den Kunden. Die regelmäßige Kontrolle des Warenbestandes und Meldung von Nachdrucken an die Herstellungsabteilung sind wichtige Aufgaben der Logistik, damit alle Produkte am Markt lieferbar bleiben.

Werbung

In der Werbeabteilung werden Werbemittel wie Flyer, Verlagsvorschauen, Gesamtkataloge für unsere Produkte entworfen und per Mailing an unsere Kunden direkt verschickt. Das Bewerben unserer Produkte per E-Mail-Newsletter und über das Internet nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert ein. Gemeinsam mit dem Vertrieb bereitet die Werbung die Produktpräsentation auf verschiedenen Messen und Kongressen vor. Der zur Werbung gehörende Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hält engen Kontakt zu Multiplikatoren in den Medien. Er ist zuständig für den Versand der Rezensionsexemplare. Die Kollegen der Werbung bringen in der Regel Berufserfahrung bzw. eine fundierte Ausbildung aus den Bereichen Medien, Marketing, Gestaltung mit.

IP & Rights (Rechte und Lizenzen)

Die Abteilung IP & Rights bei Hogrefe ist zuständig für die Lizenzierung unserer Verlagspublikationen. Hierzu gehören beispielsweise der Verkauf von Sprachrechten weltweit oder auch der Einkauf von Publikationsrechten für unsere Verlagsgruppe im Rahmen nationaler und internationaler Buchmessen und Kongresse. Auch die Vergabe von Kleinlizenzen für den Abdruck aus unseren Büchern und Zeitschriften sowie die Verwaltung von Sonderdrucken unserer Testmaterialien sind hier angesiedelt. Darüber hinaus gehören die Beratung und Unterstützung unserer Autoren und Kunden in urheberrechtlichen Fragestellungen ebenso dazu wie die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen.

Personal

Die Personalabteilung versteht sich als Ansprechpartner in allen Personalangelegenheiten. Sie steht den Beschäftigten des Hogrefe Verlags in Göttingen mit Rat und Tat zur Seite. Neben der Personalbedarfsplanung und –beschaffung kümmern sich die Personaler bei Hogrefe um die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Jeder Mitarbeiter kann aus einem reichhaltigen Angebot an Fortbildungsmaßnahmen wählen und sein Profil für sich ganz individuell weiterentwickeln. Eine Besonderheit im Hogrefe Verlag ist das seit Jahren aktive Angebot von wöchentlich stattfindenden Englischkursen, die mit einer hauseigenen Englischtrainerin angeboten werden. Die Gestaltung der Arbeitszeit für Voll- und Teilzeitkräfte, die Klärung von arbeitsrechtlichen Grundsatzfragen sowie die Betreuung der Auszubildenden und Volontäre gehören genauso mit zum Arbeitsbereich wie die Gesamtorganisation für die Gehaltsabrechnungen.

Finanz- und Rechnungswesen

In der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen laufen alle Geschäftsvorfälle und Geschäftszahlen des Unternehmens zusammen. Sie werden hier zahlenmäßig aufgezeichnet, verwaltet und zusammengeführt. Hierfür verwendet die Hogrefe Verlagsgruppe eine spezielle Buchhaltungssoftware. Die Erfassung der Zahlen dient dann der späteren Aufbereitung für das Controlling. Die erstellten Berichte und Daten geben Aufschluss über Gewinn und Verlust, Rentabilität und Wert des Unternehmens.

Business Development

Die Abteilung Business Development beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Information und Edukation von Testanwendern und Nachwuchswissenschaftlern. Neben offenen Seminaren und Inhouseschulungen zu unseren Testverfahren werden hier individuelle Informationsveranstaltungen und Kongressbeiträge geplant und organisiert. Ergänzt wird das Schulungsangebot durch online-basierte Veranstaltungen (Webinare) zu neuen Produkten des Verlags. Weitere Kernbereiche sind Kundenbetreuung, Marktanalysen sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte. Hierbei arbeitet die Abteilung Business Development eng mit Vertrieb, Werbung und Lektorat zusammen.

Hogrefe Consulting

Hogrefe Consulting berät nationale und internationale Unternehmen rund um den Einsatz psychologischer Testverfahren im Human Resources Management. Mit ihrem psychologischen Know-How unterstützen unsere Berater unsere Kunden bei Fragen des Talent Managements und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen zu diagnostischen Fragestellungen der Personalauswahl- und entwicklung. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Auswahl von geeigneten Verfahren über die Qualifizierung der Testanwender bis hin zur Implementierung und Evaluation unserer diagnostischen Instrumente. Hogrefe Consulting arbeitet eng mit anderen Abteilungen des Verlags zusammen. Unsere Berater erstellen Konzepte und Angebote beispielsweise in Abstimmung mit den Kollegen aus dem Vertrieb oder erarbeiten individuelle Softwarelösungen für das Talent Management unserer Kunden gemeinsam mit der Abteilung E-Assessment. Bei internationalen Projekten arbeiten unsere Berater in enger Kooperation mit Kollegen in Europa und Südamerika.

E-Assessment

Die Bedeutung computergestützter Diagnostik wächst kontinuierlich. In der Abteilung E-Assessment werden neue Verfahren und Methoden entwickelt, welche die digitale Durchführung und Auswertung psychologischer Testverfahren einfacher und effizienter gestalten.



Die Entwicklung und Adaption computergestützter Testverfahren wird von qualifizierten Psychologen mit Affinität zur Softwareentwicklung vorgenommen. Die Bereiche Programmierung, Administration und Qualitätssicherung verantworten Informatiker und Mathematiker. Die Gestaltung und Ergonomie der Anwendungen ist Aufgabe des User Experience Designs und die Unterstützung unserer Kunden wird durch den Second Level Support gewährleistet. In diesem dynamischen, multidisziplinären Team haben auch studentische Hilfskräfte, die in der Testproduktion und in der Qualitätssicherung eingesetzt werden, ihren festen Platz.

IT-Abteilung