Hogrefe Consulting ist ein Teil der Hogrefe Gruppe – des führenden europäischen Wissenschaftsverlags in Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie mit über 2.500 Büchern, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologischen Testverfahren.

Als ergänzender Geschäftsbereich berät Hogrefe Consulting seit 2012 nationale und internationale Unternehmen rund um den Einsatz von psychologischen Testverfahren im Human Resources Management und erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen zu allen diagnostischen Fragestellungen in der Personalauswahl und -entwicklung sowie zur Organisationsanalyse und -entwicklung. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine

Abteilungsleitung (m/w/d)

für den Bereich Hogrefe Consulting



Ihre Aufgaben

Strategische Führung und Weiterentwicklung eines BeraterInnenteams

Entwicklung von kreativen und nachhaltigen Lösungen und Beratungsdienstleistungen im Bereich der beruflichen Eignungsdiagnostik (z. B. Assessments und Potenzialanalysen zu verschiedenen diagnostischen Fragestellungen, Anforderungsworkshops, Qualifizierung der am diagnostischen Prozess beteiligten Personen)

Sicherstellung erfolgreicher Projektabwicklung mithilfe Ihres Teams

Akquise von Neukundinnen und -kunden

Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kunden- und Geschäftsbeziehungen

Expansion der internationalen Consultingaktivitäten



Ihr Profil

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich (Wirtschafts-)Psychologie, Human Resources Management oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Mehrjährige Berufserfahrung in einer etablierten Unternehmens- oder HR-Beratung, im HR Management oder freiberufliche Tätigkeit mit Schwerpunkt Managementdiagnostik

Mehrjährige Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von eignungsdiagnostischen Prozessen

DIN 33430 Lizenz E für EignungsdiagnostikerInnen wünschenswert

Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten im Deutschen und im Englischen

Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung

Ausgezeichnete Projektmanagementfähigkeiten

Offene und empathische Persönlichkeit mit professionellem und verbindlichem Auftreten

Hohe Reisebereitschaft



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



