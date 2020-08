Hogrefe ist ein international tätiges Medienunternehmen mit Hauptsitz in Göttingen. Wir bereiten Dich auf einen spannenden Berufsweg mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven in einem innovativen, digital denkenden Medienhaus vor und freuen uns, Dich mit Deinen Talenten, Stärken und Ideen kennenzulernen. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir für das Ausbildungsjahr 2021 einen

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Du lernst während Deiner Ausbildung verschiedene Abteilungen unseres Verlags und vielfältige kaufmännische Aufgabenbereiche kennen. Du bearbeitest zum Beispiel Kundenaufträge in unseren Vertriebsabteilungen, erstellst Angebote und Ausgangsrechnungen oder unterstützt bei der Gestaltung von Werbematerialien und der Durchführung von Werbeaktionen. In der Buchhaltung bist Du an der buchhalterischen Kontrolle von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen beteiligt und trittst in Kontakt mit unseren internationalen Niederlassungen.

Dein Profil

Abgeschlossene Fachhochschulreife oder Abitur

Interesse an kaufmännischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aufgaben

Eigeninitiative sowie gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten

Sorgfältige und stukturierte Arbeitweise

Sicherer Umgang mit der deutschen Rechtschreibung

Erste Kenntnisse in MS Office, insbesondere Word, Excel und Outlook von Vorteil

Gute Englischkenntnisse





Wir bieten Dir

Ein tolles Arbeitsklima durch erfahrene Kollegen und ein aufgeschlossenes Azubi-Team

Abwechselungsreiche Aufgaben und viele spannende Arbeitsbereiche

Flexible Arbeitszeiten und eine gute Ausbildungsvergütung

Ein internationales Arbeitsumfeld

Umfangreiche Weiterbildungsangebote, wie interne Kurse und Schulungen

Regelmäßige Sport- und Teamevents





Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an:

ausbildung@hogrefe.de





Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Carolin Reintke

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

ausbildung@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

zum Stellenangebot