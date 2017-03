Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie mit Hauptsitz in Göttingen. Das Verlagsprogramm umfasst über 2500 Bücher, 40 Zeitschriften und etwa 1000 psychologische Testverfahren. Im Rahmen des Aufbaus eines Shared Service Centers Finance & Accounting am Hauptsitz in Göttingen suchen wir ab sofort einen

Bilanzbuchhalter (m/w) national & international

Ihre Aufgaben:

Aufbau und Durchführung der buchhalterischen Erfassung des operativen Tagesgeschäftes Debitoren und Kreditoren für unsere internationalen Tochtergesellschaften

Koordination aller steuerlichen Themen in Zusammenarbeit mit externen Steuerberatern

Unterstützung bei der Erstellung von Monats-. Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB, local GAAP und IFRS

Sicherstellung des Berichtswesens und Koordination mit den lokalen Geschäftsführern

Ihr Profil:

Kaufmännische Ausbildung und weiterführende Qualifikation (z. B. Bilanzbuchhalter/in oder Studium)

Erfahrung in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie in der Erstellung von Abschlüssen

Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Flexibilität und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Personalabteilung, Mariele Walter

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111

