Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.500 Bücher, 40 Zeitschriften und etwa 1.000 psychologische Testverfahren. Für den Bereich Hogrefe Consulting in Göttingen suchen wir einen

Executive Manager Consulting (m/w)

In dieser Funktion übernehmen Sie die Ergebnisverantwortung für unseren Geschäftsbereich Hogrefe Consulting. Hogrefe Consulting verbindet ein einzigartiges Portfolio von psychologischen Testverfahren mit der Qualität und Validität von Beratungsprozessen in allen Fragen der Auswahl und Entwicklung von Talenten, Experten und Führungskräften. Es erwartet Sie eine interessante und vielseitige Führungsaufgabe mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten in einem modernen Medienunternehmen mit internationaler Ausrichtung.

Ihre Aufgaben:

Strategische und konzeptionelle Beratung nationaler und internationaler Kunden im HR-Umfeld

Effektive und zielgerichtete Führung eines Beraterteams

Akquisition von Neukunden

Entwicklung und Konzeption von kreativen und nachhaltigen Lösungen und Beratungsdienstleistungen

Sicherstellung erfolgreicher Projektabwicklung mithilfe Ihres Teams

Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kunden- und Geschäftsbeziehungen

Koordinierung und weiterer Ausbau des Berater-/Trainer-Pools

Steuerung und Expansion der Consulting-Aktivitäten innerhalb der Hogrefe Verlagsgruppe

Ihr Profil:

Mehrjährige (Führungs-) Erfahrung in einer etablierten Unternehmensberatung, im HR Management oder freiberuflichen Tätigkeit mit Schwerpunkt Managementdiagnostik vorzugsweise im internationalen Kontext

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich (Wirtschafts-) Psychologie, Human Resources Management oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Ausgeprägte Kunden- und Erfolgsorientierung

Versierte Projektmanagementfähigkeiten

Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch

Freude an der Pflege von Kundenkontakten und Geschäftsanbahnung

Offene, empathische und teamorientierte Persönlichkeit mit professionellem und verbindlichem Auftreten

Hohe Reisebereitschaft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Personalabteilung, Mariele Walter

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111

