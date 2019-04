Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.400 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologische Testverfahren. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung IP & Rights, zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und in Vollzeit, einen

Foreign Rights Manager (m/w/d)





In der Abteilung IP & Rights sind Sie ein zentraler Anlaufpunkt innerhalb unserer Verlagsgruppe. Sie organisieren zu großen Teilen den Sprachrechteeinkauf sowie -verkauf für die komplette Hogrefe Verlagsgruppe. Sie sind das Bindeglied zwischen unseren internationalen Lizenzpartnern und den Projektverantwortlichen und tragen so entscheidend zum Ausbau und der Stärkung unserer internationalen Geschäftsbeziehungen bei.



Ihre Aufgaben

Der Schwerpunkt liegt in der internationalen Korrespondenz mit Lizenzpartnern, Projektverantwortlichen und unserer Autorenschaft

Erstellen, Verhandeln und Prüfen von Verträgen für den Rechteeinkauf/-verkauf

Überwachung, Überprüfung und Koordination fremdsprachiger Lizenzprojekte innerhalb der

Hogrefe Verlagsgruppe

Erstellen englischer Werbetexte und die Betreuung des Rights Catalogue

Vor-/Nachbereitung sowie Besuch einschlägiger internationaler Fachkongresse und der Frankfurter Buchmesse



Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung als Medienkauffrau/-mann bzw. eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Verlagswesen, idealerweise im Bereich Rechte und Lizenzen

Ausgezeichnete Englischkenntnisse (C1-Niveau), weitere Fremdsprachen von Vorteil

Interkulturelle Kompetenzen & ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Hohes Maß an Selbstorganisation und Serviceorientierung

Versierte MS-Office Kenntnisse sowie idealerweise Erfahrung MS Navision oder einem vergleichbaren System

Wir bieten Ihnen

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Diverse Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Sportaktivitäten, Jobrad etc.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

Mariele Walter

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

