Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.400 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologische Testverfahren. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Junior Corporate Design Specialist (m/w)

Sie sind in der Hogrefe Verlagsgruppe zuständig für die Umsetzung und Einhaltung unseres Markenauftritts.

Im engen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Einheiten und Stufen an allen Standorten

erarbeiten Sie gemeinsam Projekte in den Bereichen Werbung (Print und Online), Produktgestaltung,

Office-Kommunikation und Messegestaltung. Zusammen mit dem Corporate Design Coordinator entwickeln

Sie unseren Markenauftritt weiter und planen Lösungen für neue Anforderungen.





Ihre Aufgaben

Beratung der Hogrefe Unternehmenseinheiten (international) in der Anwendung und Weiterentwicklung des Corporate Designs

Qualitätssicherung und Durchsetzung der Markenrichtlinien

Umsetzung von Teilprojekten im Bereich Branding

Recherche, Auswahl, Briefing und Koordination von externen Dienstleistern und Servicepartnern

Vorbereitung und Durchführung von Schulungen

Pflegen der Gestaltungsrichtlinien und Entwicklung eines digitalen Nachschlagewerks

Erarbeitung von Templates

Kleinere fotografische Projekte

Erstellung von Präsentationen



Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikations bzw.Grafikdesign oder vergleichbare Ausbildung

1–2 Jahre Berufserfahrung in Kreation/Kommunikation (visuell/verbal) wünschenswert

Leidenschaft und Begeisterung für Markenerlebnisse

Hervorragendes Gespür für Typografie und Gestaltung mit Liebe zum Detail

Gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise

Fundierte Kenntnisse in den gängigen Grafik-Programmen der Adobe Creative Cloud (Windows)

Sicherer Umgang mit MS Office 365

Fehlerfreies und stilsicheres Deutsch

Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere europäische Sprachen von Vorteil

Aussagekräftiges Portfolio

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Personalabteilung, Mariele Walter

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111



