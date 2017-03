Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2500 Bücher, 40 Zeitschriften und etwa 1000 psychologische Testverfahren. Für den Bereich E-Commerce und Online-Marketing in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Junior Web Developer (m/w)

Du hast schon an kleineren Web-Projekten mitgearbeitet und so die grundlegenden Programmiertechniken kennengelernt. Dich interessiert alles, was mit Web-Entwicklung zu tun hat und dein Ziel ist es, ein echter "Full Stack Developer" zu werden. Du freust dich auf die Arbeit in einem agilen Team, in dem du zusammen mit deinen erfahrenen Kollegen neue und kreative Lösungen erarbeitest.

Deine Aufgaben:

Mitarbeit bei der Entwicklung von Magento- und TYPO3-Modulen

Frontend-Umsetzungen auf Basis eines responsiven Styleguides

Pflege und Weiterentwicklung der lokalen Dev-Umgebungen und Tools

Mitarbeit bei QA und Testing

Dein Profil:

Basiswissen in objektorientierter Programmierung in PHP

Gute Kenntnisse in HTML, CSS, jQuery

SQL/MYSQL-Grundwissen

Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten dir:

Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Arbeiten im interdisziplinären Team

Regelmäßige Teamevents

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111

zum Stellenangebot