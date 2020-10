Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften und psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen. Dazu bieten wir Consulting, Seminare und spezifische elektronische Lösungen an. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir für die Erstellung einer Fallstudie zu einem neu eingesetzten Schulungskonzept im Bereich der Ergotherapie einen Praktikanten (m/w/d) für einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen (32 h/Woche).

Praktikant (m/w/d) für eine Case Study

Deine Aufgaben

Intensive Einarbeitung in das strukturelle und thematische Konzept sowie die zugehörigen Testverfahren

Erstellung eines aussagekräftigen Berichtes in Form einer Case Study unter Beachtung wissenschaftlicher Richtlinien

Entwicklung eines Leitthemas zur Veröffentlichung

Evaluierung des Schulungskonzeptes unter der Verwendung geeigneter Mittel

Entwurf und Gestaltung eines entsprechenden Textes und Erstellung von Visualisierungen

Unterstützung unseres Teams bei der Weiterentwicklung des Schulungskonzeptes

Dein Profil

Immatrikulation in einem Studiengang aus dem Bereich Psychologie, Kommunikation, Medien, o.ä.

Sicherheit und Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichem Arbeiten

Ausgeprägte Stil- und Textsicherheit

Kreativität bei der Umsetzung und Präsentation des geplanten Themas

Interesse an Themen rund um Psychologie, Ergotherapie, Pflege, Gesundheitswesen und Medizin

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Schnelle Auffassungsgabe und eigenständige, strukturierte Arbeitsweise

Wir bieten Dir

Zugriff auf alle relevanten Materialien, Literatur und Testverfahren

Arbeiten im Homeoffice mit regelmäßiger Online-Betreuung

Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung in einem ehrlichen und fairen Team





Das Praktikum wird unter den Umständen der COVID-19-Pandemie online betreut werden. Der

Austausch erfolgt jeweils eine Stunde pro Tag. Zusätzlich werden weitere Treffen vereinbart.

Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer weiterführenden (empirischen) Bachelor- oder

Masterarbeit in diesem Projekt.

