Praktikum im Pflegelektorat des Hogrefe Verlags, Bern – Schweiz

Mindestdauer des Praktikums: 12 Wochen, gerne länger, freier Platz ab dem 15.04.2017, bzw. auf Anfrage

Voraussetzungen:

- Abitur – Deutschnote: gut

- Sprachkenntnisse: Englisch wünschenswert

- Pflegeausbildung

- möglichst Expertise in best. pflegerischem Fachgebiet (z.B. Fachweiterbildung)

- gute PC-Kenntnisse im Umgang mit MS Office: Word, möglichst auch Excel u. Powerpoint



Das Praktikum ist unentgeltlich – bis auf eine Aufwandsentschädigung in Höhe von CHF 100.–pro Woche und einer Zuwendung von Fachbüchern im Wert von Euro 500.–/CHF 600,– am Praktikumsende. Die Praktikantin/der Praktikant muss für Unterkunft, Fahrtkosten, Kranken- und Unfallversicherung während des Praktikums selbst sorgen, wird jedoch bzgl. Unterkunft, Fahrtkosten, Stipendien vom Verlag detailliert beraten.

Themenschwerpunkte:

Kennenlernen verschiedener Aufgabengebiete und Rollen [...] eines Lektors:

1. Marktbeobachtung [Marktforscher]

2. Autoren-/Manuskript-Akquisition, Networking [Akquisiteur]

3. Vorlage Projektunterlagen [Projektplaner, -manager]

4. Verhandlungen bis Vertragsabschluss [Verhandler]

5. Lektorieren, Redigieren des jeweiligen Buchtitels [Lektor/Redakteur]:

 Abstimmung mit Herausgebern, Autoren und Übersetzern

 Lesen des Manuskriptes in Hinblick auf sachliche, sprachliche und formale Richtigkeit

 Einholen von Abbildungs- u. Abdruckgenehmigungen, Erstellenlassen von Abbildungen

 Erstellen von Sachwort-, Adressen- und Literaturverzeichnissen

 Adaptieren von übersetzten Texten an deutschsprachige Verhältnisse

6. Text-/Abbildungs- (Grob-) Vorlage für Werbung [Werbetexter]

7. Rezensionen/Product Placement [Rezensionsmanager]

8. Lizenzangebote prüfen / Rechte aushandeln [Foreign Rights Manager]

9. Programmplanung [Programmplaner]; Titelfindung

10. Präsentation best. Themen in Seminaren für Pflegende [Dozent]

11. Buchherstellung: Druckvorstufe, Satz, Druck, Bindung

12. Pflegejournalistische Tätigkeiten im Rahmen unserer Pflegefachzeitschriften

13. Portfolio-Management und Karriereberatung für PraktikantInnen, Selbst- und Zeitmanagement [Mentor]



Interessierte Studentinnen und Studenten senden ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

Jürgen Georg (MScN, Lektor), Hogrefe Verlag, Länggass-Strasse 76, CH-3000 Bern 9

Tel: 0041 31 300 45 48, E-Mail: juergen.georg@hogrefe.ch