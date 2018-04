Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe in der Psychologie. Am Hauptsitz in Göttingen ist der gruppenübergreifende Produktbereich E-Assessment für die Entwicklung des Hogrefe Testsystems HTS und die Einbindung internationaler Testverfahren (Persönlichkeits- und Leistungstests) in das HTS zuständig. Zur Verstärkung dieses dynamischen Teams suchen wir ab sofort, für ca. 10h/Woche zunächst befristet für ein Jahr

Psychologiestudierende (m/w) als studentische Hilfskraft (Minijob)

zur Überprüfung von PC-gestützten psychologischen Testverfahren im Rahmen der Qualitätssicherung.

Im Einzelnen umfasst die Tätigkeit folgende Aufgaben:

Korrekturlesen von Testergebnisberichten

Erstellen und Überprüfen verschiedener Testprofile

Nachrechnen und Prüfen von Ergebniswerten

systematisches Dokumentieren aller Prüfschritte

Wir bieten:

die Möglichkeit, eine Vielzahl psychologischer Testverfahren kennenzulernen

die Gelegenheit, Kenntnisse der psychologischen Diagnostik und Testtheorie in der Anwendung zu vertiefen

die Einarbeitung in die Überprüfung computerbasierter Testverfahren

Was Sie mitbringen:

Grundkenntnisse über psychologische Diagnostik und psychometrische Testverfahren

Interesse an PC-gestützter psychologischer Diagnostik

einen sorgfältigen, gewissenhaften Arbeitsstil und gute Konzentrationsfähigkeit

Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Office-Programmen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

Frau Mariele Walter

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111

