Die Hogrefe Verlagsgruppe ist ein Fachverlag mit 15 Standorten weltweit. Das Programm der Verlagsgruppe umfasst über 2‘500 Bücher, 42 Zeitschriften und 1‘600 Testverfahren in den Bereichen Psychologie, Gesundheit, Medizin und Pflege.

Bei der Hogrefe AG in Bern/Schweiz suchen wir ab Mitte November oder nach Vereinbarung, eine kompetente und motivierte Person als

Psychologin/Psychologe

Projektmanager/-in psychodiagnostische

Testverfahren (50%)

In dieser verantwortungsvollen Position

prüfen/redigieren Sie Testmanuskripte inkl. Autorenrückmeldungen

gestalten und pflegen Sie das Portfolio der Testverfahren massgeblich mit

verwandeln Sie Marktchancen in überzeugende und erfolgreiche Publikationen

koordinieren Sie sämtliche Prozesse rund um die Publikation neuer Testverfahren

pflegen Sie ein Netzwerk von Autoren, Herausgebern und Kooperationspartnern

Was wir von Ihnen erwarten:

Abgeschlossenes Universitätsstudium in Psychologie

Fundierte Kenntnisse der Testtheorie und -konstruktion

Sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen in Deutsch und Englisch

Eigeninitiative, Gestaltungswille und Organisationstalent

Freude an und Geschick bei der Zusammenarbeit mit Autoren und anderen Kooperationspartnern

Exakte, sorgfältige Arbeitsweise

Wir bieten

eine interessante und sehr vielseitige Tätigkeit in einem kleinen und motivierten Team, gleitende Arbeitszeit und eine moderne Infrastruktur an einem zentralen Arbeitsort in Bern bei einem renommierten

wissenschaftlichen Verlag.

Interessiert?

Bewerben Sie sich noch heute mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt in elektronischer Form. Bitte geben Sie den möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen an.



Hogrefe AG

Personalabteilung

Melanie Stettler, Länggass-Strasse 76, 3000 Bern 9

bewerbungen@hogrefe.ch, www.hogrefe.com