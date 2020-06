Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften und psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen. Dazu bieten wir Consulting, Seminare und spezifische elektronische Lösungen an. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung E-Commerce & Online Marketing zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in Vollzeit einen ambitionierten und talentierten Content und Social Media Manager (m/w/d) für unsere DACH Region, um diesen Bereich weiter auf- und auszubauen.

Social Media / Content Manager (m/w/d)



Deine Aufgaben

Konzeption und Optimierung der Social-Media-Strategie sowie Aufbau eines Multiplikatoren-Netzwerkes, einschließlich Entwicklung und Realisierung von Aktivitäten und Kampagnen

Erstellung von Landingpages für unsere internationale Online-Plattform „Hogrefe OneWeb“

Qualitätssicherung und Endkontrolle

Operatives Management der SEO-Maßnahmen (On- und Offpage) sowie die Prüfung von inhaltlichredaktionellen Arbeiten nach SEO-Gesichtspunkten

Überwachung aller relevanten Online-KPIs zur Optimierung der Social-Media-Beiträge, unserer Landingpages (SEO) und unserer (organischen) Reichweite



Dein Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, Medien, Journalismus oder eine

abgeschlossene Ausbildung mit entsprechendem Schwerpunkt

abgeschlossene Ausbildung mit entsprechendem Schwerpunkt Mehrjährige Berufserfahrung im Content Marketing sowie Erfahrung als Social Media Manager

Technisches Verständnis über die Möglichkeiten von Social Media-Plattformen

UX & Visuelle Kommunikation sind keine Fremdwörter für Dich: Du verstehst Deine Texte im CMS durch Bilder und Layout in Szene zu setzen und gestaltest moderne „State-of-the-art“ Online-Kommunikation

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Dir

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Hogrefe Card (Bonus in Form des steuerfreien Sachbezugs)

Ehrliches und faires Miteinander im Team

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Deiner Gehaltsvorstellung.



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Mariele Walter

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere



zum Stellenangebot