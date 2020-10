Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften und psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen. Dazu bieten wir Consulting, Seminare und spezifische elektronische Lösungen an. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet für zwei Jahre und in Vollzeit, einen

Vertriebssachbearbeiter (m/w/d)

im Buch- und Zeitschriftenvertrieb



Ihre Aufgaben

Persönliche Kundenbetreuung und Produktberatung per E-Mail und am Telefon

Auftragsbearbeitung eingehender Bestellungen

Datenpflege und -management in unserem ERP-System

Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen, in Abstimmung mit der Werbeabteilung

Organisation und Betreuung von Fachkongressen und Messen (digital und in Präsenz)



Ihr Profil

Kaufmännische Ausbildung und ausgeprägte Motivation für Vertriebstätigkeiten

Gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch, Englischkenntnisse von Vorteil

Sichere MS-Office-Kenntnisse

Hohes Maß an Kunden-, Service- und Lösungsorientierung

Flexibilität und Teamfähigkeit, sicheres Auftreten

Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen





Wir bieten Ihnen

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld auf der Siekhöhe Göttingen

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Hogrefe Card (Bonus in Form des steuerfreien Sachbezugs)

Regelmäßige Teamevents

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Mariele Walter

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

