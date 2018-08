Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.400 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologische Testverfahren. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir ab sofort einen

Web Developer / Webentwickler (m/w)

Dich interessiert alles, was mit Web-Entwicklung zu tun hat und dein Ziel ist es, ein echter "Full Stack Developer" zu werden. Du freust dich auf die Arbeit in einem agilen Team, in dem du zusammen mit deinen erfahrenen Kollegen neue und kreative Lösungen erarbeitest.





Deine Aufgaben

Frontend-Umsetzungen auf Basis eines responsiven Styleguides

Pflege und Weiterentwicklung der Entwicklungsumgebungen und Tools

Durchführung von Frontend-Tests und Qualitätssicherungsmaßnahmen

Erstellung und Anbindung von SQL Datenbanken sowie REST APIs

Du wirst Teil unseres Teams und bewegst mit uns zusammen das Web



Dein Profil

2+ Jahre kommerzielle Berufserfahrung als Webentwickler (m/w)

Gute Kenntnisse in Webtechnologien (HTML5, CSS3, jQuery) sowie in objektorientierter Programmierung bevorzugt in PHP

SQL/MySQL-Grundwissen

Selbständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Engagement und Qualitätsbewusstsein

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Du bist teamfähig sowie kommunikativ und bleibst es, auch wenn es mal stressig wird

Wir bieten dir

Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Arbeiten im interdisziplinären Team

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Personalabteilung, Mariele Walter

Merkelstraße 3

37085 Göttingen

personal(at)hogrefe.de

Tel. +49 551 9 99 50-0 / Fax -111



