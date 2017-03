3. Frankfurter Forum 2013

Seit einem Jahrzehnt ist die Kompetenzorientierung in allen Schulformen und in fast allen Schulfächern das durchgängig zentrale Thema. Unterrichtsziele und -inhalte sowie Förderstrategien richten sich an Kompetenzmodellen aus. Dies gilt insbesondere für den Mathematikunterricht.



Die Forschungsaktivitäten zur Beschreibung, Erklärung und Diagnose von mathematischen Kompetenzen sind in den letzten Jahren intensiviert worden. Die Vielzahl interessanter Befunde und die kritische Auseinandersetzung mit noch vorhandenen Wissenslücken um die Bausteine dieser Kompetenzen haben dabei auch eine Reihe neuer und attraktiver grundlagenwissenschaftlich und/oder curricular orientierter Testverfahren hervorgebracht.



In der Veranstaltung berichten führende Experten über Kompetenzmodelle, ihren Bezug zu den Bildungsstandards und zu den Vergleichsarbeiten, wie sie auch in Mathematik mittlerweile in nahezu allen Bundesländern zum Einsatz kommen. Auch werden neuere Forschungsbefunde und verfügbare diagnostische Verfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus vorgestellt und bewertet. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, was zu tun ist, wenn es zu Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Fertigkeiten kommt.



Wie in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, führende Experten des Feldes als Referenten zu gewinnen. Und auch die Podiumsdiskussion mit der Möglichkeit, auf Fragen der Teilnehmer einzugehen, hat erneut ihren festen Platz im Programm. Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit Ihnen.



Das Frankfurter Forum ist eine Veranstaltung der Herausgeber der Reihen Hogrefe Schultests/Vorschultests/Förderprogramme in Zusammenarbeit mit der Goethe-Lehrerakademie, dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) und der Gesellschaft zur Förderung der Pädagogischen Forschung (GFPF) mit dem Ziel, die pädagogische Praxis mit den Möglichkeiten der aktuellen Forschung vertraut zu machen.



Prof. Dr. Günter Esser (Potsdam)

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn (Frankfurt am Main)

Prof. Dr. Wolfgang Schneider (Würzburg)

Prof. Dr. Ulrich Trautwein (Tübingen)