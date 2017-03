6. Frankfurter Forum 2016

Nicht erst im Zuge der aktuell andauernden Diskussion um die Ausgestaltung inklusiver Bildungsinstitutionen hat das Thema „Individuelle Förderung“ in der Schule, aber auch in der Kooperation von Kindertagesstätten und Grundschulen seit einigen Jahren wieder Hochkonjunktur.



In den meisten Bundesländern ist es mittlerweile vorgeschrieben, dass in der Schule von Anfang an individuelle Förderpläne für jedes Kind aufzustellen sind, das erhebliche Schwierigkeiten beim Erreichen eines oder mehrerer Lernziele hat. Mit den Förderplänen alleine ist es jedoch nicht getan. Vielfach stellt sich die Frage, wie die Förderung umgesetzt werden kann. Insbesondere Schulen zeigen daher zunehmend Interesse an ausgearbeiteten und nachgewiesenermaßen wirksamen Programmen, die sie gezielt für die individuelle Förderung nutzen können.



Beim diesjährigen Frankfurter Forum am 3. März wollen wir über neue Förderprogramme informieren, die geeignet sind, individuelle Förderung in der Grundschule bei Kindern mit besonderen Schwächen beim Erwerb des Lesens oder des Rechnens umzusetzen. Auch stellen wir ein Programm vor, dass präventiv schon vor der Einschulung genutzt werden kann, um Kinder gut auf den Schriftspracherwerb vorzubereiten.