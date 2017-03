7. Frankfurter Forum 2017

Zielgruppe: Lehrkräfte aller Schulformen und Schulfächer, Schulleiter/-innen, Schulpsychologen/-psychologinnen. Termin: Donnerstag, den 23. März 2017, von 10:00 bis 16:00 Uhr Ort: Goethe-Universität, Campus Westend, Casino-Gebäude, Festsaal (EG), Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main

Programm

Begrüßung

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn (DIPF, Frankfurt Main)



Vortrag: Begabtenförderung im Grundschulalter: Hector-Kinderakademien

Prof. Dr. Ulrich Trautwein (Universität Tübingen)



Kaffeepause



Vortrag: Intellektuelle Begabungen und Möglichkeiten ihrer Diagnostik

Prof. Dr. Franzis Preckel (Universität Trier)



Mittagspause



Workshops

Hector Core Course „Kleine Forscher – Wir arbeiten wie Wissenschaftler“, Julia Schiefer (Universität Tübingen)

Hector Core Course „Kleine Spezialisten – Wir präsentieren unser Wissen“, Evelin Herbein (Universität Tübingen)

Kaffeepause



Vortrag: Musikalische Begabungen und Möglichkeiten ihrer Diagnostik

Dr. Daniel Müllensiefen (Goldsmiths’ University of London, HMTM Hannover)



Podiumsdiskussion: Thema „KMK-Richtlinie zur Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler“

Neben den Referenten und Organisatoren des Forums hat

u.a. Dr. Ingmar Ahl (Karg-Stiftung) zugesagt, an der Podiumsdiskussion

teilzunehmen.



Veranstaltungsende



• Verpflegungsmöglichkeiten befinden sich vor Ort (Mensa/Cafeteria).

• Am Stand des Hogrefe Verlags und der Testzentrale finden Sie aktuelle Testverfahren und Bücher zum Thema.