9. Frankfurter Forum 2019

Nach den jeweiligen Vorträgen und in den Workshops erhalten Sie die Gelegenheit, mit den Referentinnen in den Dialog zu treten und Fragen zu stellen.

Wie in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, führende Expertinnen des Feldes als Referentinnen zu gewinnen. In Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen können wir in diesem Jahr gleich mehrere Workshops anbieten, die sich mit unterschiedlichen praxisrelevanten Aspekten der Motivationsdiagnostik und -förderung befassen.

10:00 Uhr Begrüßung

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn (DIPF Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Tim Engartner (Goethe-Universität Frankfurt am Main)



10:10 Uhr Vortrag: Diagnostik von Zielorientierung in Lern- und Leistungssituationen

Prof. Dr. Birgit Spinath (Universität Heidelberg)



Kaffeepause



11:25 Uhr Vortrag: Diagnostik von Motivation im Schulalltag

Prof. Dr. Regina Vollmeyer (Goethe-Universität Frankfurt am Main)



Mittagspause



13:15 Uhr Workshops

(a) Motivationsdiagnostik in der schulpsychologischen Beratung

Dr. Gerhard Bachmann und Dr. Natalie Vannini (Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen)

(b) Förderung der Motivation bei Schulabsentismus

Petra Steinheider-Idelberger und Anna Sedlak (Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen)

(c) Motivationsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten in der Schule

Dr. Ludger Busch (Staatliches Schulamt Friedberg) und Dr. Thomas Dreisörner (Goethe-Universität Frankfurt am Main)





Kaffeepause



14:30 Uhr Vortrag: Prinzipien und Ansätze der Förderung von Motivation in der Schule

Prof. Dr. Tina Hascher (Universität Bern)





15:30 Uhr Veranstaltungsende