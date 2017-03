Effizienter Einsatz personalpsychologischer Instrumente im professionellen HR-Management

Besuchen Sie den Hogrefe Fachkongress, um sich durch diverse Praxisvorträge aus verschiedenen Branchen und Bereichen einen Überblick zum aktuellen Stand der modernen Personaldiagnostik zu verschaffen.



Erstmals in diesem Jahr: Am Vortag bieten wir Ihnen zusätzlich einen Pre-Workshop zum BIP™-6F (Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung – 6 Faktoren) an.



Treten Sie mit unseren Referenten und uns in Dialog. Erweitern Sie Ihr Wissen zu aktuellen Themen im

Personalmanagement.